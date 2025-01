Chefe de Gabriel Bortoleto na Sauber diz que equipe precisa desenvolver ‘mentalidade vencedora’

O ex-diretor da Ferrari e atual homem forte da Sauber, o italiano Mattias Binotto afirmou que a escuderia suíça precisa desenvolver uma “mentalidade vencedora” para progredir na Fórmula 1. Segundo o chefe da equipe, “muito precisa ser feito” para deixar para trás a frustração da última temporada e manter elevadas as ambições da Audi, que assumirá a equipe em 2026. Em fase de transição, a Sauber decepcionou nas pistas em 2024 e somou apenas quatro pontos, terminando em último lugar o campeonato de construtores, 13 pontos atrás da Williams, a penúltima colocada.

“A equipe tem sobrevivido nos últimos anos. No final, era sobre sobreviver, participar e tentar tirar o melhor proveito disso”, comentou Binotto, contratado em agosto passado para transformar a equipe. “Mas uma mentalidade vencedora é uma abordagem diferente. Então, certamente há muito que precisa ser feito em termos de cultura, em termos de comportamentos.”

Assim, a Sauber trabalha para que a próxima temporada seja um recomeço em vários aspectos, da estrutura de gestão à dupla de pilotos. O experiente Nico Hulkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2, substituem o chinês Zhou Guanyu e o finlandês Valtteri Bottas. A partir de julho, após um período de licença, Jonathan Wheatley, ex-diretor esportivo da Red Bull, dividirá funções com Binotto na chefia da escuderia de Hinwil.

“Temos alguns projetos. Devo dizer que, desde que comecei, muita coisa aconteceu, que não é apenas a melhoria na pista, a contratação de Bortoleto, ter uma nova formação para o ano que vem”, disse Binotto, empenhado em provocar mudanças mais profundas visando melhorias. “É uma longa jornada, sabemos disso, e agir com base em comportamentos, talvez seja até o mais difícil, mas começamos nossa jornada.”

Para colocar as mudanças em prática, a Sauber também contará com um generoso investimento da Qatar Investment Authority, que adquiriu uma participação minoritária da escuderia suíça. “Para nós, é muita injeção de capital, mas temos de mostrar que, no geral, como equipe, estamos nos movendo nessa direção com a abordagem certa, o pensamento certo, pensando grande, que é exatamente a mentalidade que estamos discutindo”, explicou Binotto.

Os testes de pré-temporada de Fórmula 1 serão realizados entre 26 e 28 de fevereiro, em Sakhir, no Bahrein. A primeira corrida, na Austrália, ocorrerá em 16 de março.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias