Chega a 13 o número de mortos em desabamento de ponte no Rio Tocantins

As autoridades confirmaram, nesta sexta-feira (3), a recuperação de mais um corpo nos escombros da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. Com essa nova descoberta, o total de vítimas fatais chega a 13, enquanto quatro pessoas ainda estão desaparecidas. O Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que está atuando na operação de busca e resgate, foi o responsável por divulgar a atualização sobre o número de mortos. A tragédia ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024, quando a ponte desabou sobre o Rio Tocantins. Segundo informações do Ministério dos Transportes, a ponte, que foi inaugurada em 1961, já apresentava sinais de obsolescência em relação ao volume de tráfego atual. A situação levantou preocupações sobre a segurança das estruturas de transporte na região.

Em resposta ao colapso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu a Portaria nº 6194, que estabelece um processo para investigar as causas do acidente. Um grupo de trabalho foi formado para conduzir essa investigação, e um relatório detalhado deverá ser apresentado em até 120 dias. Para a reconstrução da ponte, o Consórcio Penedo-Neópolis foi designado como responsável, com um orçamento estimado em R$171 milhões. A previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro de 2025, buscando restabelecer a ligação entre os dois estados afetados pela tragédia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA