Chega ao Brasil o sexto voo de repatriação do Líbano, com 212 passageiros

A sexta etapa da operação de repatriação de brasileiros e familiares do Líbano foi concluída na manhã deste sábado (19). A aeronave KC-30, do Governo Federal, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 7h15 (horário de Brasília). A bordo da aeronave, 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo, e um gato. Com a chegada do sexto voo, a Operação Raízes do Cedro totaliza 1.317 passageiros e 15 pets (11 gatos e quatro cachorros) resgatados desde 2 de outubro. A prioridade de composição das listas leva em conta mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano.

Levando em conta os cinco voos anteriores, chegaram ao Brasil 242 crianças (2 a 12 anos), 40 bebês (até dois anos), 138 idosos, 12 gestantes, 101 pessoas com problemas de saúde e 12 pessoas com deficiência. Quando deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Min. Saúde), da Polícia Federal e da Receita Federal (veja detalhamento abaixo). Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

Publicado por Marcel0 Bamonte