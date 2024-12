Chega ao fim casamento de Franciele e Diego Grossi

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) – Franciele de Almeida, 34, confirmou o fim de seu casamento de quase dez anos com Diego Grossi, 42.

O ex-casal, que se conheceu dentro do BBB 14 (Globo), está separado há quase dois meses. “Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, e tendo filho, cachorro, uma vida juntos. Mas, após muitas tentativas, objetivos e atitudes, decidi que seria o melhor para todos”, contou ela ao jornal Extra.

Fran ficou com a guarda do filho em comum, Enrico, 4, com quem Diego convive aos fins de semana. “Agora estamos conseguindo lidar de forma mais amigável e buscando o melhor para o nosso filho. Diego tem pegado ele aos fins de semana, já que durante a semana ele fica comigo. Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio.”

Embora chateados com o fim da união, os fãs têm apoiado Franciele nesta nova fase. “Sempre fomos muito sinceros com nosso público. Eles ficam tristes, claro. Mas torcem por nosso sucesso e nos apoiam no que for melhor para nós. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho.”

