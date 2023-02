Chega ao fim o casamento de Mari Palma e Phelipe Siani

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim do casamento por meio do Instagram. Eles se casaram em uma cerimônia intimista há cinco meses, e estavam juntos há seis anos.

“Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente”, começou Mari Palma.

“Sim, já faz algum tempo que a gente decidiu terminar nosso relacionamento amoroso e o nosso combinado era viver esse momento tão íntimo offline. Mas de uns tempos pra cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso”, completou ela, pedindo ainda respeito aos fãs do agora ex-casal:

“Por isso, a gente pede, com todo o carinho do mundo, que vocês não tornem esse momento ainda mais difícil do que naturalmente já é e respeitem a nossa privacidade ao lado de quem a gente ama. Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir. Mas não muito longe. Porque a história continua como grandes amigos e parceiros profissionais.”

“A gente tá bem, em paz, e agradece por todo o carinho que vocês sempre tiveram pelo casal nesses que foram os melhores anos das nossas vidas”, finalizou Mari, com uma foto da cadela Chica, “que representa nossa história e nosso amor hoje e sempre”.