Chega ao fim o G4 de A Fazenda 16. Saiba o motivo!

Parece que o G4, de A Fazenda 16, chegou ao fim! Depois de uma viagem de Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targino para a casa de Sacha Bali, no Rio de Janeiro, o grupão rachou. E tudo por conta da esposa do ex-bombeiro do Programa da Eliana, Leoni Escobar. Calma, que esta colunista vai contar tudo com detalhes!

Segundo informações de Mônica Fonseca, divulgadas no Link Podcast, no encontro em solo carioca, que aconteceu no fim do ano passado, houve uma briga entre Leoni e Luana. Na ocasião, a modelo chegou a compartilhar um desabafo nas redes sociais, após deixar a residência do amigo e ir para um hotel.

Mulher de Yuri Bonotto seria a pivô da briga

Questionada se aconteceu o conflito, Targino afirmou que sim e ainda revelou que Leoni nunca simpatizou com ela, embora nunca tenha falado pessoalmente. Já a mulher de Bonotto, negou que tivesse algum pormenor com Luana, dando uma outra versão sobre o afastamento do quarteto. Vixe…

Exposed de um perfil desconhecido

Um perfil do X fez um exposed da treta. Intitulado como Rurik, o usuário ressaltou que a implicância de Leoni com Luana era tão velada, que Yuri e Gui tomaram as mesmas dores e passaram a tratar Luana com indiferença.

Percebendo o mal-estar, Luana Targino pediu que o namorado, Caique Leal viajasse até a Cidade Maravilho para lhe fazer companhia. Porém, antes dele chegar, a influenciadora encontrou Erika Schinaider, com quem já tinha intimidade e apresentou aos colegas. Mas, Leoni Escobar também começou a ser antipática com a musa. Eita!

Amizade segue apenas com Sacha Bali

Foi Sacha Bali, com quem Luana ainda mantém amizade, que expôs o comentário de Leoni, comentado que a energia delas “não tinha batido”. O ator é o único que manteve a relação amistosa com Targino. Com o fim da trip, os outros ex-participantes do reality rural da Record excluíram a morena de vez.

Veja os prints divulgados no X: