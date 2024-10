Chega ao fim o terceiro casamento do missionário Ezequiel Pires

O casamento do missionário Ezequiel Pires, líder da Igreja M.E.P., com a cantora gospel Darli Lima, chegou ao fim. Esse foi o terceiro casamento do missionário.

O Fuxico Gospel conversou com Darli, que falou abertamente sobre os motivos que a levaram a tomar a difícil decisão de se separar após oito anos de união.

Darli revelou que a relação já vinha enfrentando dificuldades há algum tempo, culminando na separação recente. “Não foi a primeira vez. Embora muitos não saibam, no ano passado, exatamente há um ano, nos separamos, e eu voltei dando a ele mais uma chance. E agora, após um ano, eu decidi sair de casa com minhas filhas”, contou.

A cantora explicou que o desgaste emocional, ciúmes e questões ministeriais foram os principais fatores para o fim do casamento. Apesar disso, Darli deixou claro que continua respeitando muito o ex-marido como pai e pastor: “Ele é um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, não tenho o que dizer sobre ele como pai e pastor”.

Durante a conversa, Darli ressaltou que, por respeito à obra de Deus, tentou manter o casamento até onde foi possível. No entanto, o desgaste foi inevitável.

“Quando me casei com Ezequiel, lógico que não me casei para separar. Estou muito abalada por ter chegado ao fim! Não era o que eu queria, não era o que queríamos”, desabafou. Ela também fez questão de afirmar que não houve traição de nenhuma das partes: “Nunca! Nem da parte dele que eu saiba, nem da minha”.

Agora, Darli está focada em cuidar de sua saúde mental e de suas filhas, que também estão passando por esse processo. “Estou recolhida na casa dos meus pais, cuidando da minha saúde mental, que está muito abalada com tudo isso”, revelou.

A cantora se disse triste com a separação, mas acredita que em breve estará melhor e pronta para retomar sua vida e ministério.

Até o fechamento desta matéria, o missionário Ezequiel Pires não respondeu aos contatos do Fuxico Gospel para comentar sobre o fim do casamento.

