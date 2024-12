Chega ao fim romance de Jaquelline Grohalski com empresário

A coluna descobriu, em primeira mão, que o romance entre Jaquelline Grohalski e o empresário Alfredo subiu no telhado. No início de novembro, a campeã de A Fazenda 15 compartilhou o pedido de namoro, feito durante uma viagem por Las Vegas, nos Estado Unidos, com direito a anel, pompas e circunstâncias.

“Tá sendo bem gostoso. A gente já viajou para vários lugares, como nordeste, Rio de Janeiro… agora, viemos para Nova Iorque. Está sendo muito incrível”, contou com exclusividade para esta jornalista em outubro, confirmando o affair.

No entanto, um passarinho verde contou que o rapaz, que também é cantor, decidiu se afastar de Jaquelline após um mal-entendido entre eles.

Segundo nossa fonte, eles teriam ficado um dia sem contato e, desde então, Alfredo preferiu apagar as fotos do casal e comentários no perfil da influenciadora, deixando apenas alguns vídeos que contavam com visualizações expressivas.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Jaquelline com Alfredo, seu novo affair Divulgação/Felipe Costa 2 de 5 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 3 de 5 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 4 de 5 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 5 de 5 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil

Ainda de acordo com o amigo desta colunista, a ex-participante do reality rural da Record não teria compreendido a atitude do mocinho, alegando que não poderia manter uma relação com alguém que não sabia direito o que queria. Vixe…

Jaquelline, porém, continua seguindo Alfredo, além de ter deixado os registros dos dois no feed do Instagram. Eita!