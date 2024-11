“Chego com muita experiência”, diz Hermes Hilarião, vice-presidente eleito da OAB-BA

“Estarei ao lado de Daniela Borges, construindo as pautas, fazendo as transformações necessárias, sendo o braço direito e esquerdo de Daniela. Venho de muitos anos, de muito trabalho na OAB. Fui a OAB-Jovem, fui tesoureiro por seis anos. Chego na vice-presidência com muita experiência. Quero estar quero estar ao lado de Daniela justamente para que a gente possa ter o judiciário melhor. Contribuir com a justiça, contribuir em busca sempre do respeito às nossas prerrogativas, mantendo a nossa Independência”, disse Hermes.

O vice-presidente eleito também associou a campanha vitoriosa ao diálogo da gestão, principalmente, com o interior do estado. Além disso, segundo Hermes, a advocacia “percebeu” que o projeto de sua chapa “era o melhor” para a classe, invés das propostas da candidata da oposição Ana Patrícia Leão.

“A vitória de hoje é decorrente do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa construção. De estarmos presentes, sobretudo, no interior do Estado, dialogando com advocacia, trabalhando pela advocacia, construindo uma campanha e uma gestão junto com a advocacia da Bahia. Defendemos muito ao longo da campanha a independência da OAB da Bahia. A independência da OAB na Bahia nessa eleição esteve em risco, mas na advocacia entendeu que somos o melhor projeto, que nós vamos continuar trabalhando e vamos continuar fazendo as transformações necessárias”, declarou Hermes.