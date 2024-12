Chelsea e Tottenham tropeçam no tradicional ‘Boxing Day’

O Chelsea enfrentou o Fulham em Stamford Bridge durante o “Boxing Day” do Campeonato Inglês, buscando uma vitória para manter sua boa fase. No entanto, a equipe foi surpreendida pelo rival, que conseguiu reverter o placar para 2 a 1 nos minutos finais, com um gol decisivo do atacante brasileiro Rodrigo Muniz. Essa derrota interrompeu uma sequência invicta de 12 jogos do Chelsea na temporada, sendo nove deles no campeonato nacional, totalizando 35 pontos. A partida teve um início equilibrado, com ambas as equipes criando chances de gol. O Chelsea saiu na frente logo aos 15 minutos, quando Palmer balançou as redes.

WhatsApp

Apesar de algumas oportunidades para ampliar a vantagem, o Chelsea não conseguiu manter o controle do jogo. O Fulham, por sua vez, lutou para igualar a partida e conseguiu seu objetivo aos 36 minutos do segundo tempo, com um gol de Harry Wilson. Nos momentos finais do confronto, Rodrigo Muniz se destacou ao marcar o gol da vitória para o Fulham, garantindo três pontos importantes para a equipe. Com esse resultado, o Fulham alcançou 28 pontos na tabela, enquanto o Chelsea ficou estagnado em 35, refletindo a frustração da torcida após a derrota em casa.

Em outros jogos da rodada, o Nottingham Forest conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, subindo para a terceira posição na tabela. O Newcastle também teve um desempenho positivo, derrotando o Aston Villa por 3 a 0. O West Ham venceu o Southampton por 1 a 0, enquanto Bournemouth e Crystal Palace empataram em 0 a 0.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira