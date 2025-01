Chevrolet amplia programa de carros por assinatura no Brasil

O programa de aluguel de carros por assinatura da Chevrolet no Brasil vai passar a aceitar pessoas físicas. Até então, a modalidade era exclusiva para CNPJ. Neste momento, os modelos disponíveis no GM Fleet são os SUVs Tracker, Equinox e Trailblazer, a picape S10, além dos elétricos Equinox EV e Blazer EV.

Os planos permitem apenas dois períodos de assinatura: 24 ou 36 meses. Os valores mensais variam de acordo com a quilometragem, com opções de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 km/mês, e incluem o IPVA.

Chevrolet Tracker: R$ 3.281

Chevrolet S10: R$ 5.754

Chevrolet Trailblazer: R$ 8.898

Chevrolet Equinox EV : R$ 13.884

Chevrolet Blazer EV: R$ 15.834

A locação também prevê gastos com seguro, revisões e manutenção. Já o pacote de conectividade OnStar, com serviço de concierge e assistente pessoal, é uma cortesia da montadora.

Chevrolet Equinox elétrico está disponível para assinatura (Imagem: Chevrolet/Divulgação)

A assinatura do plano é feita online pelo site oficial do GM Fleet. Basta enviar uma foto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma selfie e um comprovante de residência. Após a análise, a Chevrolet indica a concessionária mais próxima para retirada do veículo.

Uma empresa em expansão

Lançado em 2023, o programa foi criado inicialmente para desburocratizar a locação de veículos usados com fins comerciais. Por isso, a assinatura estava restrita ao cliente CNPJ.

“Toda esta estrutura viabiliza um atendimento customizado e assessoria qualificada ao cliente, permitindo um custo operacional até 60% menor que modelos tradicionais de gestão de frota”, explicou Maximiliano Fernandes, diretor da GM Fleet, à época.

Parcela mensal de aluguel do Blazer EV depende da quilometragem (Imagem: Divulgação/GM)

A ampliação do programa faz parte das celebrações do centenário da montadora no Brasil, que emprega 14.000 funcionários em todo o país. No ano passado, as fábricas da Chevrolet produziram 350.000 veículos.

“O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet no mundo e a GMB está passando por sua era mais transformadora até agora”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul. “Nosso foco está em veículos e operações mais inteligentes, mais conectados e mais sustentáveis.”

