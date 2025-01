Chico Giló eleito presidente da Câmara: Conheça a equipe que irá conduzir o Legislativo até 2026

A manhã desta quarta-feira (1º) marcou um momento decisivo para o futuro político de Itamaraju. Durante a votação que definiu a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026, o vereador Francisco das Chagas Feitosa Giló, conhecido como Chico Giló (UNIÃO), conquistou a presidência, firmando-se como uma liderança de consenso.

A composição eleita reflete uma articulação política robusta e equilibrada. Ao lado de Chico Giló, a mesa conta com Dal do Cristo (Republicanos) como vice-presidente, Mazuk (União Brasil) na primeira secretaria e Rose da Saúde (PSDB) como segunda secretária.

O processo eleitoral ocorreu logo após a posse dos 15 vereadores eleitos no pleito de 2024. A escolha de Chico Giló demonstra o alinhamento político entre diferentes partidos, consolidando uma base sólida para enfrentar os desafios legislativos do próximo biênio.

A força de uma liderança equilibrada

Chico Giló assume a presidência com o compromisso de intensificar o diálogo entre Legislativo e Executivo, promovendo projetos que beneficiem diretamente a população de Itamaraju. “Essa mesa diretora representa a diversidade e a força de nossa Câmara. Estamos prontos para trabalhar em conjunto pelo progresso da nossa cidade”, declarou o novo presidente em seu discurso de posse.

Uma Mesa que reflete os desafios do presente

A escolha de Dal do Cristo como vice-presidente reforça a importância de uma gestão política harmônica. Já a presença de Mazuk e Rose da Saúde nas secretarias evidencia o compromisso com pautas de inovação e qualidade nos serviços públicos.

Com essa formação, a Câmara Municipal inicia 2025 sob a promessa de um legislativo ativo, atento às demandas sociais e preparado para enfrentar os desafios do próximo biênio. Chico Giló e sua equipe têm a missão de unir forças e fazer história em Itamaraju.