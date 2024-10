Chicote, algema e prazer: o que é BDSM e como praticar de forma segura

Já escutou aquela música: “Vem de chicote, algema, corda de alpinista”?. O hit que viralizou nas redes sociais há alguns anos faz referência a um dos fetiches mais procurados da internet, o BDSM.

A prática sexual que tem como preceitos o prazer e a confiança se tornou destaque após a Polícia Civil de São Paulo interditar, na tarde da última quinta-feira (10/10), uma clínica de estética que era usada como fachada para uma casa de prostituição e de sadomasoquismo em Santos, no litoral paulista.

Antes, é preciso ressaltar que prostituição e BDSM não tem nenhuma ligação. O BDSM, na realidade, tem a consensualidade como um de seus pilares.

E, afinal, o que é BDSM?

A sigla significa Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo.

Fetiches podem ser práticas sexuais normais, desde que praticadas com consentimento e segurança, sem causar sofrimento a ninguém

Kinky é o nome dado ao sexo que foge do que é considerado “normal” pela sociedade

No repertório sexual das pessoas mundo afora, existem os mais variados fetiches

A prática, sempre envolta por uma aura de curiosidade, é alvo de tabus e equívocos. Para entender melhor a dinâmica, os pilares do BDSM incluem o SSC (Seguro, São e Consensual) e o RACK (Risco Assumido, Consensual e Conhecido).

“Isso significa que todas as atividades devem ser realizadas de maneira segura, com sanidade mental e com o consentimento informado de todos os envolvidos”, comenta o sex coach Marcio Wolf.