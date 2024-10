China anuncia tripulação da Shenzhou-19 com terceira astronauta mulher

A China revelou hoje a tripulação da missão Shenzhou-19, que será lançada na quarta-feira rumo à estação espacial Tiangong. A bordo, estará a terceira mulher astronauta do país, marcando mais um passo significativo no programa espacial chinês.

Os astronautas são Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, com Cai assumindo o comando, conforme anunciado pela Agência Espacial Chinesa para Missões Tripuladas em uma coletiva no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. Cai já participou da missão Shenzhou-14 em 2022, enquanto Song e Wang, ambos nascidos na década de 1990, farão sua estreia no espaço. Song foi piloto da Força Aérea, e Wang, engenheira na Academia de Tecnologia de Propulsão Aeroespacial.

Seguindo os passos de Liu Yang (primeira astronauta chinesa em 2012) e Wang Yaping (segunda em 2013), a Shenzhou-19 será lançada às 04h27 de quarta-feira (horário de Pequim) e levará os tripulantes à estação Tiangong, onde realizarão experimentos, incluindo pesquisas sobre construção de habitats lunares com tijolos feitos de solo lunar simulado.

A China planeja, junto com a Rússia e outros países, estabelecer uma base científica no polo sul da Lua, sendo o único país até agora a pousar no lado oculto da Lua. Além disso, a Tiangong deverá operar por cerca de dez anos e poderá se tornar a única estação espacial ativa, caso a Estação Espacial Internacional seja desativada em 2024.

