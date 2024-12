China apresenta caças furtivos de sexta geração em demonstração audaciosa

Na última quinta-feira (26), a China realizou os voos de teste de dois supostos caças de asa delta de sexta geração, marcando um avanço significativo na tecnologia militar do país. O destaque foi o modelo desenvolvido pela Chengdu Aircraft Industry Group, provisoriamente identificado como J-36.

O nome especulado deriva do número de série “36011” exibido na fuselagem, seguindo a convenção de nomenclatura da Força Aérea do Exército de Libertação Popular (PLAAF, na sigla em inglês), segundo o South China Morning Post.

Nome especulado deriva do número de série “36011” exibido na fuselagem (Imagem: X/bandainokairai1)

Caças com design avançado e capacidades furtivas

Imagens capturadas por moradores de Chengdu , na província de Sichuan (China), mostram o J-36 em voo de teste acompanhado pelo caça de dois lugares Chengdu J-20S;

, na província de Sichuan (China), mostram o J-36 em voo de teste acompanhado pelo caça de dois lugares Chengdu J-20S; A comparação visual indica que o novo caça possui dimensões semelhantes às do J-20S , que mede cerca de 21 metros ;

, que mede cerca de ; O design sem cauda do J-36, configuração ousada e rara , confere vantagens estratégicas. Sem estabilizadores verticais, a aeronave utiliza sistemas avançados de controle fly-by-wire para estabilidade;

, confere vantagens estratégicas. Sem estabilizadores verticais, a aeronave utiliza para estabilidade; Essa escolha reduz a assinatura de radar e o arrasto , melhorando sua furtividade e potencial alcance de combate;

, melhorando sua furtividade e potencial alcance de combate; Outro destaque é a configuração das entradas de ar posicionadas na parte superior e nas laterais da fuselagem, sugerindo o uso de três motores;

posicionadas na parte superior e nas laterais da fuselagem, sugerindo o uso de três motores; Essa configuração pode aumentar o empuxo e a manobrabilidade, reforçando a capacidade operacional da aeronave.

A apresentação do J-36 ocorre um mês após a revelação do caça J-35 de quinta geração pela Shenyang Aircraft Corporation, amplamente comparado ao F-35 estadunidense. O momento também parece coincidir com o aniversário do líder fundador do Partido Comunista Chinês, Mao Zedong, sugerindo demonstração de força e progresso tecnológico, opina o New Atlas.

A China tem sido frequentemente acusada de utilizar espionagem para acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia militar. Em 2013, Edward Snowden revelou que hackers chineses roubaram dados confidenciais do programa F-35 dos Estados Unidos, incluindo projetos de radar e motores.

Moradores e Chengdu foram pegos de surpresa com o jato (Imagem: X/bandainokairai1)

Em 2016, o cidadão chinês Su Bin admitiu sua participação em conspiração de cinco anos que envolveu o roubo de dados sobre os caças F-22 Raptor, F-35 Lightning II e o transporte militar C-17 Globemaster III.

No mesmo dia do voo do J-36, outra aeronave sem cauda e com asa delta foi flagrada em testes. Desenvolvido pela Shenyang Aircraft Corporation, o caça apresenta asa varrida semelhante ao formato lambda e foi visto ao lado de um modelo baseado no Sukhoi Su-27.

Ambas as aeronaves exibem características que visam reduzir a assinatura de radar, sinalizando o foco da China em aprimorar suas capacidades furtivas.

A introdução simultânea de duas aeronaves de sexta geração demonstra não apenas um marco tecnológico, mas, também, uma mensagem política. Ao avançar com projetos sofisticados e furtivos, a China reafirma sua posição na corrida tecnológica militar, desafiando as potências ocidentais em cenário cada vez mais competitivo.

