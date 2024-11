China apresenta ‘porta-avião de drones’ e outras armas em desfile militar

A eleição de Donald Trump promete intensificar ainda mais as disputas entre Estados Unidos e China. E apesar de não haver confrontos militares entre as duas maiores potências da atualidade, manifestações de poder nunca podem ser descartas.

Por isso, não é à toa que Pequim tenha exibido uma série de novas armas de guerra em um desfile realizado na última semana, em Zhuhai. O país revelou seu arsenal militar de alta tecnologia, incluindo drones, mísseis e caças.

Aproximação entre China e Rússia preocupa ocidente

No total, a apresentação durou seis dias e atraiu mais de 600 mil visitantes.

De acordo com especialistas, estas novas armas foram desenvolvidas para rivalizar com os Estados Unidos, reforçando a disputa pela hegemonia global.

Além disso, deixou clara a parceria entre chineses e russos a partir da presença do caça furtivo Su-57, da Rússia no evento.

Esta aproximação entre Pequim e Moscou tem deixado o ocidente preocupado, ainda mais com a escalada dos conflitos na Ucrânia e a possibilidade de invasão de Taiwan.

Desfile das armas foi mais um sinal da proximidade entre chineses e russos (Imagem: Charnsitr/Shutterstock)

Novas armas visam igualar força militar dos EUA

Um dos equipamentos apresentados pela China foi chamado de ‘porta-avião de drones’. O veículo aéreo não tripulado tem oito partes externas que podem transportar mísseis e bombas. Além disso, pode carregar outros drones menores.

Classificado como uma inovação significativa, ele tem 25 metros de envergadura e pode levar até seis toneladas de peso. De acordo com a mídia estatal do país, o veículo é uma das maiores armas desse tipo no arsenal da China.

Além dele, Pequim também apresentou o novo caça furtivo J-35A, visto como uma tentativa de igualar a capacidade dos Estados Unidos. Este é o segundo equipamento do tipo da China, depois que o J-20 entrou em serviço em 2017. O peso máximo de decolagem da nova aeronave deve se aproximar de 30 toneladas.

Jetank, um ‘porta-aviões’ de drones criado pela China (Imagem: Aviation Industry Corporation of China)

Os chineses ainda apresentaram o sistema de mísseis HQ-19. Ele usa o mecanismo de “lançamento a frio”, que reduz o “estresse” e permite o reposicionamento dos interceptores. A arma também é capaz de interceptar veículos planadores hipersônicos (ogivas de mísseis balísticos) na atmosfera e mísseis balísticos fora dela.

Outra novidade é o míssil ar-ar PL-15E com barbatanas traseiras dobráveis. O design do aparelho permite uma organização mais compacta para ser inserido nos caças furtivos. É um dos mísseis do tipo mais poderosos da China, com um alcance de cerca de 200 quilômetros e uma velocidade máxima superior a cinco vezes a velocidade do som.

