China divulga vídeo em que simula ataque a Taiwan

Animação foi divulgada durante a realização de exercícios militares pelo Exército chinês ao redor da ilha

Frame do vídeo divulgado pela China que simula um ataque a Taiwan Reprodução/CCTV+

PODER360 25.mai.2024 (sábado) – 20h17



O Ministério da Defesa da China divulgou uma animação simulando como seria um ataque à Taiwan. O exército chinês realizou por 2 dias exercícios militares em torno da ilha em retaliação à posse de Lai Ching-te como novo presidente de Taiwan.

A China considera Taiwan como parte de seu território. A posse de Lai Ching-te é vista como parte de um ato separatista. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua disse que os exercícios militares iniciados na 5ª feira (23.mai.2024) são uma “punição”.

Assista ao vídeo divulgado pela TV estatal CCTV+ (58s):

“Quero também apelar à China para que cesse a sua intimidação política e militar contra Taiwan, partilhe com Taiwan a responsabilidade global de manter a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan, bem como na região, e garanta que o mundo esteja livre do medo da guerra”, disse Lai Ching-te em seu discurso de posse.

QUEM É LAI CHING-TE Lai, 64 anos, foi eleito em 13 de janeiro. Ele era vice-presidente da ilha e substituiu Tsai Ing-wen no comando da ilha. Ela não participou do pleito por atingir o limite de 2 mandatos consecutivos. A vitória do taiwanês nas eleições presidenciais consolidou um 3º mandato do DPP (Partido Democrático Progressista).

No poder desde 2016, a legenda defende a autonomia da região em relação à China, que considera Taiwan como parte de seu território na forma de uma província dissidente. O partido também reforça a necessidade da ilha de estreitar as relações com Estados Unidos e Japão.