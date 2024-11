China reduz imposto sobre escrituras para tentar revitalizar mercado imobiliário

A China tomou uma medida significativa para revitalizar seu mercado imobiliário, que tem enfrentado dificuldades nos últimos tempos. O Ministério de Finanças do país revelou uma redução no imposto sobre escrituras, que agora será de 1% para imóveis de até 140 metros quadrados, tanto para a primeira quanto para a segunda moradia. Essa mudança visa estimular a compra de imóveis e impulsionar a confiança dos consumidores. Para imóveis que excedem os 140 metros quadrados, as novas taxas de imposto foram ajustadas para 1,5% e 2%, dependendo do tamanho.

Essa estratégia é parte de um esforço mais amplo do governo chinês para reverter a desaceleração do setor imobiliário, que tem sido um dos pilares da economia do país. A redução das taxas é uma tentativa de tornar a aquisição de imóveis mais acessível. Além das mudanças nas taxas de imposto sobre escrituras, o governo também anunciou uma diminuição de 50 pontos-base na taxa mínima de pré-pagamento do imposto de valor agregado para terrenos.

Essa medida adicional busca aliviar a carga financeira sobre os desenvolvedores e incentivar novos projetos de construção, que são essenciais para a recuperação do mercado. Essas ações seguem as declarações do ministro de Finanças, Lan Fo’an, que havia indicado a necessidade de implementar incentivos fiscais para o setor imobiliário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias