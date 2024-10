China usa navios e aviões para realizar exercícios militares em torno de Taiwan 

O Ministério da Defesa da China anunciou a realização de exercícios militares em torno de Taiwan, envolvendo a mobilização de aviões e navios. Denominadas Espada Conjunta 2024B, essas manobras têm como objetivo avaliar a capacidade operacional conjunta das forças armadas chinesas. Em resposta, o governo de Taiwan criticou a ação, classificando-a como “irracional e provocadora”, e reafirmou seu compromisso em proteger a liberdade e a democracia da ilha. As operações militares estão concentradas em áreas estratégicas ao redor de Taiwan, com ênfase em vigilância aérea e marítima, além de bloqueios de portos e ataques a alvos tanto no mar quanto em terra. A Guarda Costeira da China também foi mobilizada para realizar inspeções nas proximidades da ilha, enquanto Taiwan relatou a presença de comboios de embarcações chinesas em suas águas.

Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, fez um alerta à China sobre possíveis provocações contra Taiwan, especialmente após o presidente taiwanês, Lai Ching-te, reafirmar a resistência à anexação chinesa. Nos últimos anos, a China tem intensificado suas atividades militares na região, com frequentes incursões de aviões de guerra e uma presença naval constante. Recentemente, Taiwan detectou um porta-aviões chinês posicionado ao sul do canal de Bashi, que separa a ilha das Filipinas. O Ministério da Defesa de Taiwan garantiu que suas forças estão prontas para assegurar a segurança nacional diante das crescentes tensões. A China, por sua vez, advertiu que as ações do presidente taiwanês poderiam resultar em um “desastre” para a população da ilha.

A relação entre China e Taiwan é marcada por um histórico de conflitos que remonta à guerra civil de 1949, quando os nacionalistas se refugiaram em Taiwan após a derrota para os comunistas. O Partido Progressista Democrático, liderado por Lai, defende a soberania de Taiwan, que possui um governo e forças armadas independentes, enquanto a China busca isolar a ilha no cenário internacional.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA