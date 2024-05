Chiquinho Brazão diz que relatora do PT é parcial e pede troca

Presidente do Conselho de Ética solicita análise de consultores da Câmara; deputado é acusado de mandar matar Marielle

No pedido, os advogados de Chiquinho Brazão (foto) alegam que existem “elementos incontroversos da ausência de imparcialidade” de Jack Rocha Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 26.mar.2024

Maria Laura Giuliani 2.mai.2024 (quinta-feira) – 23h22



O deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), pediu para trocar a relatoria de seu processo no Conselho de Ética da Câmara, que está com Jack Rocha (PT-ES). A petição foi feita pela defesa do congressista, que alega parcialidade da congressista no caso. Eis a íntegra do documento protocolado na 2ª feira (29.mai.2024) (PDF – 211 kB).

Os advogados de Brazão alegam no documento que existem “elementos incontroversos da ausência de imparcialidade” de Jack Rocha para ela ser relatora da representação contra Brazão. Cita publicações nas redes sociais da deputada, nas quais ela defende a prisão do deputado.

“Veja-se, bem assim, que a deputada relatora externalizou posicionamento muito claro e deixou transparecer não apenas a sua inclinação à cassação do postulante, como também a necessidade de que isso se dê celeremente”, diz a defesa de Brazão.

Em 10 de abril, o Conselho de Ética instaurou processo contra Brazão. O pedido foi feito pelo Psol. O partido afirmou que a cassação do deputado “é uma necessidade”. Segundo a legenda, a cada dia que ele continua no cargo, é “mais um dia de mácula e de mancha na história” da Câmara.

Ao Poder360, o presidente do Conselho de Ética, deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA), afirmou que encaminhou o documento para análise dos consultores jurídicos da Câmara. “Depois do parecer deles, eu vou tomar uma decisão”, declarou. O congressista disse que deve receber uma resposta na 6ª feira (3.mai).

A deputada Jack Rocha foi designada relatora da representação contra Brazão no Conselho de Ética na 6ª feira (26.abr). A responsabilidade de escolher o relator do caso estava nas mãos do presidente Leur. Depois de desistências, a lista final de candidatos incluía outros 2 integrantes do PT: Jorge Solla (PT-BA) e Joseildo Ramos (PT-BA).

Chiquinho Brazão foi preso em 24 de março deste ano acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle e do motorista da vereadora, Anderson Gomes. A operação deflagrada pela PF (Polícia Federal) foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Em 10 de abril, por 277 a 129, a Câmara votou e manteve a prisão do deputado.