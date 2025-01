Choperia Boulevard: drinks, música e diversão no coração de Caldas Novas

Com a chegada do verão, Caldas Novas ganha uma nova estrela para quem busca lazer, boa gastronomia e entretenimento. A Choperia Boulevard by WAM Experience, recentemente reformada, surge como o ponto de encontro ideal para moradores e turistas desfrutarem das noites quentes da cidade em um ambiente descontraído e cheio de novidades.

A reinauguração trouxe um conceito repaginado, com destaque para o sistema de áudio e vídeo de última geração, que transforma o espaço em um local perfeito para acompanhar os principais jogos de futebol, sejam nacionais ou internacionais, com alta qualidade de som e imagem. A programação musical foi ampliada, sempre com música ao vivo prometendo noites vibrantes com atrações que agradam a todos os gostos.

No cardápio, a novidade fica por conta da carta de drinks, cuidadosamente elaborada para atender os mais variados paladares, além de pratos que combinam perfeitamente com as noites animadas da choperia. O ambiente acolhedor e moderno convida os visitantes a vivenciarem uma experiência completa de lazer, tornando a Choperia Boulevard uma parada obrigatória para aproveitar o melhor de Caldas Novas nesta temporada.

Horários e localização

A Choperia Boulevard funciona de quarta a domingo, das 17h à 1h.

Happy hour com promoção de bebida todos os dias das 17h às 20h.

Chopp Caipiroska de Orloff Frango à passarinho

R$7,80 R$17,90 R$29,90

A Choperia está localizada na Avenida Cel. Cirilo Lopes de Morais, 187, no Bairro do Turista.