Chorando, Márcia Dantas desabafa após demissão do SBT. Veja!

Na noite desta segunda-feira (6/1), Márcia Dantas abriu o coração e usou o Instagram para desabafar sobre a demissão do SBT. A apresentadora do Primeiro Impacto foi desligada da emissora nesta manhã e nem chegou a comandar a atração. “Viver o luto”, disse chorando.

“Está difícil ainda falar. Estou bem triste e é isso. Quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar”, lamentou.

Abatida, Márcia completou: “Eu queria agradecer, porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas e eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste.”

A comunicadora relembrou o apoio paterno e demonstrou fé. “Deus sabe de tudo. Deus foi inabalável com meu espírito. Hoje mesmo, ainda coloquei a foto do meu pai [nas redes sociais]. Eu sei que meu pai está me dando força de onde ele estiver nesse momento”, frisou.

Danta continuou: “Ele foi a pessoa que acreditou, onde nem eu mesma acreditava. Então, nada é por acaso. Como eu ter escrito que não tenho medo de mudança, porque na verdade, estava escrevendo pra mim mesma.”

Por fim, Márcia Dantas deixou um recado para os fãs e seguidores que a acompanham. “Eu só tenho gratidão. Gratidão a toda a minha trajetória, a tudo que eu construí. Só tenho gratidão, gente! Meu caminho é lindo e tá só começando. Obrigada pela preocupação, eu vou ficar bem, só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos e viver o luto”, concluiu.

Assista ao desabafo de Márcia Dantas: