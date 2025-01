“Choro, desespero, ansiedade”, desabafa Thiago Nigro após expor feto

Thiago Nigro deixou seus seguidores chocados, na manhã deste sábado (4/1), ao mostrar o feto expelido pelo corpo da esposa, Maíra Cardi. Após ser detonado por sua atitude, o influenciador resolveu fazer um desabafo no Instagram sobre a perda do bebê que, segundo ele, foi muito esperado.

“Teste de Fé. Quando eu e Maira casamos, antes mesmo de nos encostar, eu perguntei: ‘Você topa ter mais 2 filhos comigo?’. Ela aceitou. Quase 2 anos depois, tive um dos dias mais felizes da minha vida. Ela veio até mim, e me presenteou: ‘Amor, estamos grávidos’. Foi tanto pra mim, que eu fiquei sem reação. Eu só pensava em como Deus foi bondoso comigo. Me agraciou com tantas coisas, e agora, com uma família ainda maior. Eu pensava que seria menino”, contou.

Em seguida, o marido da coach de emagrecimento contou o que planejava fazer com o filho: “Sonhava em colocar ele pra jogar tênis, levar pra brincar, ser meu ‘parceirinho’. Foram tantas as noites que eu me deitava perto da barriga da Maira e conversava com ele. Tantos os planos que fazíamos, e tantas eram as orações e bênçãos que aconteciam”, recordou, antes de completar:

“Lembro a primeira vez que ouvi seus batimentos. O médico me perguntou: ‘Está preparado?’. E eu comecei a ouvi-lo. Meus olhos encheram de lágrimas. Era uma vida. Que coisa impressionante. O ser humano é incrível. Os sonhos são poderosos. Há alguns anos atrás, a minha prioridade era clara: primeiro, o trabalho. Depois, a família. E em terceiro, a saúde”, disse.

18 imagens Fechar modal. 1 de 18 Thiago Nigro choca ao mostrar feto perdido por Maíra Cardi: Bracinho” Instagram/Reprodução 2 de 18 Maíra Cardi e o marido, Thiago Nigro, posam juntos durante viagem Instagram/Reprodução 3 de 18 “Não posso esperar”, diz Maíra Cardi sobre tentar engravidar Instagram/Reprodução 4 de 18 Surgiram rumores nas redes sociais de que Maíra Cardi e Thiago Nigro estavam separados Instagram/Reprodução 5 de 18 Maíra Cardi se declarou para Thiago Nigro em meio a rumores de que estariam separados Instagram/Reprodução 6 de 18 “Desse casamento só saímos mortos”, diz Maíra Cardi sobre boatos Instagram/Reprodução 7 de 18 Maíra Cardi e Thiago Nigro Instagram/Reprodução 8 de 18 Thiago Nigro e Maíra Cardi se manifestam após rumores de gravidez Reprodução/Instagram 9 de 18 Thiago Nigro e Maíra Cardi se manifestam após rumores de gravidez Reprodução/Instagram 10 de 18 Maíra Cardi e Thiago Nigro Instagram/Reprodução 11 de 18 Maíra Cardi e Thiago Nigro Reprodução/Instagram 12 de 18 Thiago Nigro revela quando Maíra Cardi volta às redes sociais Instagram/Reprodução 13 de 18 Maíra Cardi e Thiago Nigro Reprodução/Instagram 14 de 18 Ensaio natalino de Maíra Cardi e Thiago Nigro Reprodução/Instagram 15 de 18 Maíra Cardi e Thiago Nigro Instagram/Reprodução 16 de 18 Thiago Nigro e Maíra Cardi Instagram/Reprodução 17 de 18 Ensaio natalino de Maíra Cardi e Thiago Nigro Reprodução/Instagram 18 de 18 Thiago Nigro e Maíra Cardi Reprodução/ Instagram

Logo depois, Thiago Nigro falou sobre sua experiência antes de se casar: “A vida me mostrou que eu a estava vivendo de cabeça pra baixo. Entendi, então, que Deus estava no controle de tudo e deveria ser minha prioridade se eu a quisesse viver de verdade — e quisesse construir uma família de princípios. Logo depois, viria minha família. Então o trabalho, e logo após, a saúde, que me sustentaria durante a longevidade”, pontuou.

E seguiu com seu relato: “Meu filho representava a materialização disso tudo. De tudo que eu imaginava, idealizava e sonhava. Infelizmente, há alguns dias, fomos no pronto socorro, e lá, a médica de plantão dos deu uma má notícia — ela não sabia como a entregar. Gaguejava: ‘O coração não está mais batendo’”, lembrou.

Na sequência, ele contou como reagiu à notícia da perda: “Dali, um processo de dor e reflexão começou. Choro, desespero, ansiedade. Por que isso aconteceu? Hoje, colocando a cabeça no lugar, vejo que tive muitas reflexões — mas que dessa vez, guardarei só para mim”, afirmou.

O marido de Maíra Cardi ainda aproveitou para agradecer o apoio que recebeu: “A todos vocês que me mandaram mensagem, meu muito obrigado. E como pensamento final: passamos por muitos testes em nossa vida, mas não podemos parar. Na verdade, podemos. Mas não devemos. Deus apareceu pra mim há quase 6 anos. E hoje, é um teste de fé”, garantiu.

No fim, o influenciador falou sobre fé: “Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido. Eu nunca vou saber o futuro, mas Deus sabe como seria. E eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas. Mantenho a minha fé, junto de meus aprendizados que levarei para a vida. Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho”, encerrou.

Apesar de ter limitado os comentários da postagem, os internautas que conseguiram se manifestar demonstraram a insatisfação pelo conteúdo publicado pelo coach de investimentos.

“Passou de todos os limites. Pra que expor o feto dessa forma? Entendo a sua dor e a dor da Maíra, mas postar vídeo do feto após o aborto assim dessa forma é total falta de noção e sensibilidade. Vendo isso não dá pra ter empatia e deixar de criticar. Que Deus conforte o coração de vocês e dê força longe das redes sociais”, escreveu uma. “Vergonha de um dia ter gostado de você.. Conteúdo anda apelativo, hein”, disparou outro. “Qual a necessidade do story? Meu Deus, que coisa mais sem noção! Pelo amor de Deus”, criticou uma terceira.