Chorrochó ganha nova escola de ensino integral e ações de apoio à educação

Foi inaugurada neste sábado (23), a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral São José, na cidade de Chorrochó, no norte da Bahia. A 72ª unidade foi entregue na presença do governador Jerônimo Rodrigues e da secretária de Educação, Rowenna Brito, no município. A reestruturação do equipamento de educação foi realizada com um investimento de R$ 20 milhões, aplicados em obras, equipamentos e mobiliário.

O novo prédio conta com 12 salas de aula climatizadas, quatro laboratórios, duas salas multifuncionais, teatro, restaurante, biblioteca e um campo de futebol society com pista de atletismo. Estudantes como Maira Muriele, do 1º ano do Ensino Médio, celebraram a novidade: “com essa estrutura, eu posso aprender mais sobre Biologia, Ciências, Matemática. Nossa escola está muito melhor”, afirmou a jovem.

Em sua fala durante a inauguração, Rowenna Brito destacou a importância do ensino integral: “pensar em educação integral é investir na proteção e cuidado dos estudantes, mais do que na aprendizagem. É transformar a economia local e formar profissionais capacitados”. Além da escola, Chorrochó recebeu um ônibus escolar rural para facilitar o transporte de alunos de localidades remotas.