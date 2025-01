Christian Chávez do RBD mobiliza apoio para a Casa 1 em rede social

Artista convoca a comunidade a contribuir com doações em celebração aos 8 anos da instituição que visa apoiar jovens LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade

O cantor, ator e ativista mexicano Christian Chávez, integrante do grupo RBD e ícone emblemático da cultura pop latina dos anos 2000, tem se destacado por sua carreira artística e pelo ativismo em prol da comunidade LGBTQIAPN+. Com essa experiência de acolhimento em mente, ele publicou na segunda-feira (27), um vídeo em sua rede social para celebrar os 8 anos da Casa 1, um projeto de sociedade civil que tem como propósito a acolhida de jovens entre 18 e 25 anos expulsos de casa pela família por suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero.

No vídeo, Christian ressalta como sua própria experiência moldou sua luta por representatividade e inclusão e o público brasileiro foi essencial quando ele mais precisou: “Desde que me assumi gay, eu sempre recebi acolhimento e apoio dos meus fãs brasileiros. Essa experiência me conectou profundamente com a luta da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil e isso me inspirou a buscar maneiras de apoiar e representar nossa comunidade. É fundamental que tenhamos voz e espaço, especialmente em momentos de vulnerabilidade.”

Em tom de celebração, o artista enfatiza os 8 anos de trabalho da Casa 1. Esse marco é um testemunho do impacto positivo que o amor e o apoio podem ter na vida das pessoas. “A Casa 1 realiza um trabalho incrível que se alinha com meu desejo de ajudar nossa comunidade. Eles não apenas acolhem, mas também empoderam as pessoas por meio de diversas iniciativas”, enfatiza Christian.

Ao final do vídeo, ele faz um apelo emocionante por doações, ressaltando que cada contribuição é vital para manter o trabalho da Casa 1 ativo e eficaz. “Juntos, podemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas! Muito obrigado por estarem comigo hoje. Vamos juntos construir um mundo mais acolhedor!”, conclui o artista.

Para Thais Eloy, coordenadora de comunicação do projeto, o apoio e a visibilidade de Christian são fundamentais para a manutenção dos serviços da instituição.