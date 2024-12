Christian Pulisic sofre lesão na panturrilha e desfalca Milan em dezembro

Christian Pulisic, jogador do Milan, sofreu uma lesão na panturrilha direita e não participará das partidas programadas para dezembro. O exame médico revelou um rompimento muscular, e a expectativa é que ele retorne aos gramados em janeiro. A contusão ocorreu durante a derrota do time para a Atalanta, que terminou em 2 a 1. Pulisic tem sido um dos principais jogadores da equipe, acumulando cinco gols e quatro assistências no Campeonato Italiano, além de três gols na Liga das Nações. O departamento médico do Milan já iniciou um tratamento intensivo para Pulisic, com a esperança de que ele possa estar disponível para a semifinal da Copa da Itália, marcada contra a Juventus no dia 3 de janeiro.

WhatsApp

Além disso, o jogador também ficará de fora de importantes confrontos na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano, incluindo partidas contra Genoa, Verona e Roma. Atualmente, o Milan se encontra na sétima posição do Campeonato Italiano, somando 22 pontos. Em contraste, a Atalanta lidera a competição com 34 pontos. Na Liga dos Campeões, a situação do Milan é preocupante, já que ocupa a 16ª posição, com apenas 9 pontos conquistados em cinco jogos disputados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias