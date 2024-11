Christianne Gurgel comemora eleição ao Conselho Federal e parabeniza interior baiano pela vitória de Daniela Borges

A atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Christianne Gurgel, comemorou, nesta terça-feira (19), a eleição para representar a seccional no Conselho Federal da Ordem. Presente no gabinete oficial da campanha de Daniela Borges, presidente reeleita da OAB-BA, a vice também parabenizou o interior baiano pela vitória da chapa União Pela Advocacia.

“Esse é o resultado de que a Advocacia Baiana reconhece um trabalho muito bem feito que Daniela Borges lidera. Um grupo, uma equipe, de forma em que a advocacia deu resposta dos projetos, das nossas ações e que desejamos avançar com respeito, com dignidade, o que merece a nossa classe aqui no Estado da Bahia”, disse. “Muito bonita a vitória no interior, o que demonstra também que houve uma preocupação de Daniela e que isso continuará e somente se fortalecerá, não só com a capital, mas com todo o estado, então mostra a grandeza que é Daniela, em todo o estado da Bahia”, conclui a conselheira eleita.