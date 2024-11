Christina Aguilera anuncia show solo no Rio de Janeiro

A cantora americana Christina Aguilera anunciou um show solo no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro de 2025. O evento acontecerá na Farmasi Arena, prometendo atrair muitos fãs da artista. Venda dos ingressos começa nesta sexta (8), às 10h, pelo site da Eventim, e às 11h, na bilheteria oficial. Os ingressos estarão disponíveis em diferentes categorias, com um limite de compra de até seis entradas por CPF, sendo permitidas até duas meias-entradas. A cantora já havia sido confirmada como atração principal do festival Carnauol, no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo.

Os preços para as diferentes áreas do evento são os seguintes: Pista premium custará R$ 395 para meia-entrada e R$ 790 para inteira; Cadeira N1 terá valores de R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira); Cadeira N3 será vendida a R$ 225 (meia) e R$ 450 (inteira); e o Camarote terá um preço fixo de R$ 690. Os fãs de Christina podem esperar um repertório recheado de clássicos, como “Genie in a Bottle”, “Candyman” e “Beautiful”, que marcaram a trajetória da artista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos