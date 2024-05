Christina Rocha revela o real motivo da sua saída do SBT

Christina Rocha abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da sua saída do SBT. A apresentadora e a emissora pegaram a todos de surpresa, recentemente, ao anunciaram o fim da parceria de anos entre as partes.

Durante uma entrevista ao R7, Christina expôs que não tinha nada a ver com a atração que estava comandando na TV, o programa Tá Na Hora.

“Eu já estava percebendo isso desde o começo, não tinha nada a ver comigo. É um telejornal, na minha opinião. Em outubro do ano passado, disseram que ia ser uma revista, que teria também jornalismo”, declarou ela.

Christina Rocha afirmou, ainda, que não teria aceitado participar do programa se soubesse o estilo da atração.

“Meu afastamento já tinha relação com isso, meu cunhado estava muito mal, mas eu também já tinha falado que não sabia até quando eu iria aguentar, eu tive várias reuniões”, finalizou.

Saída de Christina Rocha do SBT A apresentadora Christina Rocha deixou o SBT no último dia 2. A notícia foi dada pela assessoria da emissora, que emitiu um comunicado oficial sobre a situação.

No texto, é informado que o SBT e Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. A apresentadora foi contratada pela primeira vez na emissora em 1981.

“A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada”, dizia o comunicado.

Leia na íntegra:

Christina Rocha iniciou sua trajetória no meio artístico como modelo. Sua beleza e carisma chamaram atenção de Wilton Franco, que a convidou para participar de filmes com Os Trapalhões. Em seguida, Christina chega à televisão no programa Aqui e Agora, da extinta TV Tupi, e em 1980, transforma-se em O Povo na TV, na TVS Rio.

Já no SBT, a partir de 1981, Christina comandou diversas atrações em diferentes gêneros de programação como games, variedades, linha de shows, esporte e jornalismo. Dentre alguns programas que comandou, destacam-se Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Aqui Agora, Alô Christina, Fantasia, além de participações como repórter.

Em 2009, Christina tem a missão de reformular e comandar a nova fase do Casos de Família, imprimindo sua marca e tornando o programa um grande sucesso da grade vespertina do SBT, permanecendo quase 15 anos. Em 2024, Christina comandou o Tá na Hora.

O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina”.