Christina Rocha revela projetos após saída do SBT

Christina Rocha foi a convidada do Programa de Todos os Programas e abriu o jogo sobre o que pretende fazer na carreira, agora que saiu do SBT. A emissora anunciou o encerramento do contrato com a apresentadora no último dia 2.

“Tenho projeto de um programa ou de um reality”, contou em entrevista a Flávio Ricco e Gabriela França.

Christina Rocha

Christina Rocha Christina Rocha (Reprodução: SBT)

Christina Rocha

Christina Rocha Reprodução

Christina Rocha

Christina Rocha Reprodução

Christina Rocha

Christina Rocha Reprodução

Christina Rocha

Christina Rocha Foto: Instagram/Reprodução

Eles questionaram ainda sobre a possibilidade dela participar do programa A Fazenda, mas ela garantiu que não daria certo. “Nossa, eu ia ser expulsa no primeiro dia”, afirmou Christina.

A apresentadora deixou claro ainda que nunca fez nada que não gostasse no trabalho e que se sente grata por seus programas terem sido um sucesso.

Christina Rocha encerra contrato com SBT A apresentadora Christina Rocha não faz mais parte do corpo de funcionários do SBT. A informação foi divulgada pela emissora na quinta-feira (2/5).

“A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes”, diz o começo da nota.

O texto reconhece ainda o trabalho realizado pela apresentadora na emissora. “Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada.”

Vale lembrar que Christina Rocha estava afastada do programa Tá Na Hora, o qual assumiu ao lado de Marcão do Povo após o fim do programa Casos de Família, desde o meio de abril. Na época, a assessoria do SBT afirmou que o afastamento foi motivado por “questões pessoais” após a perda de um entre querido.