Chupeta: o que é e como ela funciona no carro

É comum que as pessoas conheçam chupeta apenas como uma palavra que faz referência a um objeto de borracha utilizado por bebês e crianças pequenas para sugar e, assim, ficarem calmos. Porém, o termo também é usado no meio automotivo para se referir à transferência de carga de bateria de um carro para o outro.

Nas próximas linhas, o Olhar Digital traz informações sobre o que é, como funciona e qual a maneira ideal de realizar uma chupeta no seu veículo, caso ele precise desse procedimento.

O que é e para que serve uma chupeta no carro?

A expressão chupeta no carro refere-se à técnica de realizar uma transferência de carga de um veículo em bom funcionamento para o outro que está com a bateria descarregada, ou, como se diz no jargão comum, “bateria que arriou”. Dessa maneira, é possível ligar o carro novamente.

O nome foi dado por conta do processo feito pela bateria descarregada, pois ele “chupa energia” da bateria carregada, conseguindo carga para movimentar o veículo. Para isso, são utilizados cabos apropriados para o procedimento.

O nome técnico para chupeta no carro é transferência de carga, pois se trata do processo de passar energia de uma bateria para outra.

Quais cuidados preciso ter ao fazer a chupeta no carro?

Apesar de parecer fácil para algumas pessoas, realizar a chupeta no carro não é um processo simples. Inclusive, as montadoras não recomendam, pois caso alguns cuidados não sejam tomados, podem acontecer alguns problemas no veículo.

O principal problema é a desestabilização no sistema elétrico dos automóveis, o que ocasiona picos de corrente, danificando sensores eletrônicos e módulos. Além disso, em situações mais graves, pode ocorrer um curto-circuito e a bateria explodir, causando um incêndio no motor.

Homem verificando a bateria do carro – Imagem: Dragana_Gordic/ Freepik

Sendo assim, é necessário tomar alguns cuidados. Um deles é certificar-se de que não há objetos inflamáveis por perto e que não exista vazamento na bateria. Se houver vazamento de líquido dentro do capô, procure a ajuda de um profissional. Além disso, é essencial checar se a bateria dos dois automóveis têm amperagens iguais.

Outro ponto fundamental é que você precisa utilizar cabos apropriados com o sistema de garras tipo jacaré nas pontas. Antes de iniciar o processo, veja se os itens elétricos dos carros estão desligados, como os faróis, lanternas e rádios.

De acordo com um conteúdo elaborado pelo engenheiro mecânico Denis Marum, na Oficina do G1, após tomar todos os cuidados citados, realize a conexão dos cabos. Pelo cabo preto, o negativo, conectando-o ao polo negativo das baterias dos veículos (há uma indicação no item), ou seja, negativo com negativo. Após isso, pegue o cabo vermelho e ligue no polo positivo de cada bateria. Então, dê a partida no carro bom, aguarde três minutos e dê partida no veículo que está com a bateria descarregada.

Assim que o automóvel com a bateria descarregada ligar, retire primeiro o cabo preto (negativo) com cuidado, evitando contato com o cabo vermelho. Em seguida, remova o cabo vermelho.

