Chuva alaga ruas de São Paulo e deixa mais de 40 mil imóveis sem luz no Natal

As intensas chuvas que atingiram São Paulo na tarde nesta quarta-feira (25) resultaram em alagamentos em diversas áreas da cidade. A Defesa Civil emitiu um alerta de estado de atenção às 16h56, enquanto a Enel reportou que cerca de 41,900 imóveis estavam sem fornecimento de energia elétrica até às 19h. Além da capital, a Grande São Paulo e cidades como Bauru, Araçatuba e Santos também foram impactadas pelo temporal. As previsões meteorológicas indicam que as chuvas fortes devem persistir nos próximos dias, com a possibilidade de novos temporais. A Defesa Civil registrou 11 pontos de alagamento que se tornaram intransitáveis na cidade.

Para lidar com a situação, a Enel está mobilizando equipes adicionais para restabelecer o fornecimento de energia. A combinação de calor e umidade foi um fator que contribuiu para a formação das pancadas de chuva. A chegada de uma frente fria ao Estado deve resultar em volumes significativos de precipitação, especialmente na quinta-feira (25) e na sexta (26).

A Defesa Civil emitiu um alerta sobre os riscos de alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. A população é orientada a tomar precauções durante as chuvas, evitando transitar por ruas alagadas e não enfrentando correntezas. É recomendado que as pessoas permaneçam em locais seguros e mantenham distância da rede elétrica. Além disso, é importante planejar as viagens para evitar congestionamentos, uma vez que as condições climáticas podem afetar o tráfego.

Os pontos de alagamento intransitáveis identificados incluem áreas centrais como a Avenida Cantareira e a Praça 14 Bis, além de túneis como o João Paulo II e o Fernando Vieira de Mello. Na zona oeste, a Avenida do Estado e a Avenida Pompeia também enfrentam problemas, assim como a Avenida Santo Amaro na zona sul e a Avenida 23 de Maio na zona sudeste

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA