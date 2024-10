Chuva atinge grande parte do Brasil nesta semana

A previsão do tempo para esta semana indica a continuidade de chuvas intensas em grande parte do Brasil, conforme informou a Paula Nobre da Jovem Pan. Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país já foram atingidas pelas chuvas fortes. A chegada de uma frente fria ao Sul do Brasil, prevista para a noite desta terça-feira (22), deve se transformar em um ciclone extratropical ao longo da semana. Este fenômeno meteorológico dará origem a uma nova frente fria, trazendo chuvas intensas e ventos fortes para a região. Estima-se que até sábado (26), áreas do Rio Grande do Sul possam registrar até 90 mm de chuva.

No Centro-Oeste, estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais podem acumular até 120 mm. No Norte, a previsão é de até 100 mm de chuva. Já no Nordeste, especialmente na faixa leste, o tempo deve permanecer mais seco, sem grandes volumes de precipitação. As temperaturas em várias capitais brasileiras também estão elevadas. Porto Alegre deve registrar máxima de 31 °C, Cuiabá 36 °C, São Paulo 29 °C, Belo Horizonte 26 °C, Goiânia 29 °C e Palmas 33 °C. O calor intenso, combinado com a previsão de chuvas, gera condições propícias para tempestades.

Publicado por Luisa Cardoso