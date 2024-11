Chuva causa alagamentos em vias de Vitória da Conquista

As chuvas que caíram na manhã desta sexta-feira (22) deixaram diversas ruas de Vitória da Conquista, no Sudoeste, alagadas. Diversos bairros, como Conveima e Morada dos Pássaros, ficaram alagados, assim como a Avenida Juracy Magalhães, que ficou com o trânsito lento.

Imagens do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, mostram o estado de alguns locais. Há ainda previsão de mais chuvas para Vitória da Conquista até a próxima segunda-feira (25), conforme estima o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).