Chuva causa desabamento de casa e alagamentos em Jundiaí. Veja

São Paulo — Diversos pontos de Jundiaí, no interior de São Paulo, foram tomados por alagamentos neste domingo (29/12) devido às fortes chuvas que atingiram a região.

As chuvas levaram ao desabamento de uma casa na Rua José Garcia Céspede, no Jardim Carlos Gomes (imagens abaixo). Segundo a Defesa Civil estadual, ninguém ficou ferido.

Casa desabou em razão das chuvas em Jundiaí Defesa Civil Desabamento no bairro Jardim Carlos Gomes, em Jundiaí Defesa Civil Diversos pontos de Jundií ainda estão alagados em razão das chuvas na manhã desta segunda (30/12) Defesa Civil Alagamento em Jundiaí Defesa Civil

Além do bairro Jardim Carlos Gomes, foram registrados alagamentos nos bairros de Ponte São João, Jardim Sorocabana, Jardim Fepasa, Jardim da Fonte, Jardim Cica e Vila Liberdade.

Segundo a Defesa Civil, Jundiaí registrou 71mm de chuvas nas últimas 24 horas.

Granizo na grande São Paulo

Na tarde deste domingo (29), uma forte tempestade de granizo deixou um rastro de destruição na cidade de Cajamar, região metropolitana de São Paulo.

Registros feitos por moradores mostram o interior de um shopping que teve parte do teto destruída, permitindo a invasão da água. Do lado de fora, no estacionamento, carros ficaram com os vidros destruídos por causa do granizo

Segundo a Defesa Civil, até a noite de domingo (29/12), foram contabilizadas 80 casas atingidas pelas chuvas que tiveram danos nas telhas, número que deve ser atualizado ao longo da vistoria.

As chuvas também deixaram danos em Santa Isabel, na grande São Paulo. Nesse sábado (28/12), cerca de 40 pessoas ficarão desalojadas em razão do registro de diversos pontos de deslizamentos de terra com necessidade de interdição de moradias na cidade.

Previsão de chuva

A previsão do tempo para o estado de São Paulo nesta segunda-feira (30/12) indica que o dia deverá ser marcado por sol entre nuvens, o que condicionará uma sensação térmica de calor e abafamento em todo o território paulista.

De acordo com a Defesa Civil, o estado deverá enfrentar pancadas de chuva forte seguidas por raios e vento ao longo da tarde. Não há indícios de risco, mas o órgão recomendada atenção em áreas mais vulneráveis, onde o solo já está encharcado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), toda a região central, sul e norte do estado de São Paulo está sob alerta de perigo potencial em razão das chuvas.