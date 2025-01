Chuva de meteoros, eclipse e superlua: saiba quando vão acontecer os eventos astronômicos de 2025

O ano de 2025 promete ser repleto de eventos astronômicos notáveis, com destaque para a ocorrência de quatro eclipses e duas superluas em sequência. Entre esses fenômenos, a chuva de meteoros Quadrântidas se destaca como a primeira grande exibição do ano, que acontecerá entre os dias 3 e 4 de janeiro. Com uma taxa de até 120 meteoros por hora, essa chuva é mais visível no Hemisfério Norte, mas alguns meteoros poderão ser avistados no Brasil. Os eclipses solares parciais são outro ponto de interesse para os entusiastas da astronomia em 2025. Serão dois eventos desse tipo, mas nenhum deles será visível a partir do território brasileiro. O primeiro eclipse ocorrerá em 29 de março, sendo visível em regiões dos Estados Unidos, Canadá, Europa e África. O segundo, programado para 21 de setembro, poderá ser observado apenas na Oceania e na Antártida. Para a observação segura desses eclipses, é fundamental utilizar óculos especiais.

Um dos eventos mais esperados do ano será o eclipse lunar total, que poderá ser visto no Brasil na madrugada de 13 para 14 de março. Durante esse fenômeno, a Lua assumirá uma coloração avermelhada, o que lhe confere o apelido de “Lua de Sangue”. Um segundo eclipse lunar total está agendado para 7 de setembro, mas este será visível apenas em regiões da Austrália, Ásia, África e Europa. Além dos eclipses, 2025 também contará com três superluas. A primeira delas, conhecida como Lua do Caçador, ocorrerá em 7 de outubro, seguida pela Lua do Castor em 5 de novembro e pela Lua Fria em 4 de dezembro. Essas superluas são impressionantes, pois podem parecer até 15% mais brilhantes e 30% maiores do que as luas cheias comuns. Para uma melhor visualização, é recomendável que o céu esteja limpo e livre de poluição luminosa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA