Chuva de meteoros Oriundas acontece neste final de semana com grande fluxo de estrelas cadentess

Os amantes da astronomia poderão observar um espetáculo no céu noturno neste final de semana: a chuva de meteoros Orionidas que atinge o seu pico entre a noite de domingo (20) e a manhã de segunda-feira (21). Estima-se que cerca de 23 meteoros sejam visíveis a cada hora, proporcionando uma experiência fascinante para quem se dedicar a observar. Os meteoros Orionidas, que se originam dos fragmentos do cometa Halley, são visíveis em ambos os hemisférios. O melhor horário para a observação é a partir da meia-noite até pouco antes do amanhecer, quando a atividade dos meteoros é mais intensa. Esses meteoros se deslocam a velocidades superiores a 200 mil km/h, criando um espetáculo luminoso no céu.

Embora as Orionidas sejam conhecidas por sua luminosidade, a fase atual da Lua pode dificultar a visualização. Para aproveitar ao máximo esse fenômeno, é aconselhável encontrar um local afastado da poluição luminosa, deitar-se e direcionar o olhar para o céu, aumentando as chances de avistar as estrelas cadentes. Além das Orionidas, o mês de outubro traz a oportunidade de observar um cometa raro, que passa pela Terra a cada 80.000 anos. Também estão programadas outras chuvas de meteoros, como as Leonidas e Geminidas, que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro, prometendo mais momentos de encantamento para os entusiastas da astronomia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA