Chuva deixa pessoas ilhadas e carros submersos em São Paulo; mulher morre afogada e é encontrada no Tietê

Um forte temporal que atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira, 13, deixou todas as regiões da capital em estado de alerta para alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. O setor ainda alertou sobre possíveis rajadas de vento na cidade e que o tempo deve permanecer estável. “Há também condição para rajadas de vento e transbordamentos. As próximas horas seguem com tempo instável na cidade, com chuvas atuando de forma isolada, lentas e oscilando de intensidade”, alertou o CGE. Segundo o órgão, áreas de instabilidade vindas do interior passaram a atuar na capital e provocou o temporal. O radar meteorológico do CGE aponta chuvas moderadas na zona sul, em Campo Limpo, Santo Amaro e no Capão Redondo, onde carros ficaram ilhados após o Córrego dos Freitas transbordar. A chuva também atingiu a zona leste, na Mooca, Vila Prudente e Guaianases, assim como na região sudeste da capital, principalmente no bairro do Ipiranga, segundo o CGE. O órgão ainda fez um novo estado de alerta para a iminência de transbordamento de um córrego na região da Penha, zona leste. Por conta disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio municipal de veículos, inclusive para caminhões, na capital paulista, nesta segunda-feira.

Segundo o CGE, há riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra por conta do solo encharcado. As condições de chuvas devem permanecer na primeira metade da semana, podendo diminuir a partir de quarta-feira. Nesta terça-feira, 14, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura deve subir durante o dia, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. Ainda de acordo com o CGE, as áreas de instabilidade começam a ganhar força no período da tarde, aumentando as chances de ocorrer novas pancadas de chuva, que pode variar de intensidade. Também pode haver quedas de raios e rajadas de vento. Na quarta-feira, 15, a temperatura mínima é de 18ºC e máxima de 29ºC. A chegada de um brisa marítima no final da tarde pode provocar pancadas de chuva isoladas na Grande São Paulo, de acordo com o CGE.

O Corpo de Bombeiros informou que até as 16h40 recebeu 33 chamados para queda de árvores na Região Metropolitana e na Grande São Paulo, 68 alagamentos e três desabamentos. Um deles foi registrado no Jardim Ângela. O caso ocorreu na Rua Aristides Vicenzo Fabrini. Segundo a corporação, duas árvores caíram em uma residência. Ainda não há informações sobre vítimas. Além disso, um corpo de uma mulher foi encontrado na Ponte Estaiadinha, na junção do Rio Tietê e Tamanduateí.