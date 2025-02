Chuva e ventos de até 100 km/h deixam 16 estados em alerta laranja

Mais da metade dos estados brasileiros estão sob alerta laranja de chuvas intensas até a próxima quarta-feira (5/2). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para as regiões sob o aviso é de chuva que pode chegar a 100 mm em 24 horas, além de ventos intensos de até 100 km/h.

Chuvas fortes e ventos intensos. Veja previsão

Condições atmosféricas indicam a persistência de chuvas em regiões do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, São Paulo, Paraná e em partes do litoral nordestino.

O Inmet destaca o estado de São Paulo, que continua em alerta devido aos volumes expressivos registrados na última semana. A previsão é que esse cenário persista nos próximos dias.

O volume de precipitação nessas regiões é causado por três sistemas meteorológicos: a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que, combinados, intensificam as instabilidades em grande parte do país.

Um alerta amarelo também está vigente para quase todo o país. De Norte a Sul, os acumulados totais de precipitações podem chegar a 50 mm até quarta-feira (5/2) em 21 estados, além do Distrito Federal.

As exceções são os estados de Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, onde o tempo deve permanecer firme e com temperaturas elevadas.