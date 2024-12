Chuva em São Paulo derruba árvores, causa engarrafamento e deixa 666 mil pessoas sem luz

A cidade de São Paulo está em estado de atenção devido a chuvas fortes e ventos intensos que afetam a região. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) emitiu um alerta sobre a possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e transbordamento de rios. Segundo a Enel 666,7 mil residências estão sem luz. As previsões indicam que as chuvas devem persistir, especialmente no sábado, 21, e na quarta-feira, 25, que coincide com o Natal. A Defesa Civil reportou que um forte temporal resultou em quedas de árvores em Várzea Paulista, destacando um incidente preocupante na Avenida das Lélias, onde uma árvore atingiu fiação elétrica.

“Acionamos antecipadamente o plano de operação, com mobilização adicional das equipes em campo que seguem trabalhando para restabelecer a energia o mais brevemente possível para os clientes que tiveram o serviço afetado”, diz a Enel. O tráfego na capital paulista também foi severamente impactado, com registros de congestionamento em várias áreas. Na zona oeste, foram contabilizados 162 quilômetros de lentidão, enquanto a zona leste teve 145 quilômetros e a zona sul, 129 quilômetros. As regiões do centro e da zona norte apresentaram os menores índices de congestionamento.

Diante desse cenário, as autoridades recomendam que a população tome precauções. É aconselhável evitar a circulação em ruas alagadas e não tentar atravessar áreas com correntezas. Além disso, é importante manter-se em locais seguros e afastados da rede elétrica, especialmente em situações de risco.

Para aqueles que precisam se deslocar, é fundamental planejar as viagens com antecedência para evitar engarrafamentos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disponibiliza informações sobre vias bloqueadas e pode ser contatada pelo telefone 156 para orientações adicionais.

Veja a nota da Enel

A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 80km/h que atingiram alguns pontos da área de concessão da distribuidora na tarde desta sexta-feira (20) interromperam o fornecimento de energia para mais de 666,7 mil clientes, o que representa 8% da base de clientes da companhia. O CGE, da Prefeitura de São Paulo, informou estado de atenção para alagamentos em toda a Capital paulista a partir das 16h27.

A companhia reforçou antecipadamente as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle, e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Informa ainda que as regiões mais afetadas são Oeste, Leste e Norte. Os municípios de Barueri e Osasco foram os mais impactados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias