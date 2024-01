Chuva forte em São Paulo derruba 92 árvores e deixa cidade em estado de atenção

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, de acordo com a Defesa Civil. O estado de atenção foi decretado às 16h38 e permanece em vigor. Apesar disso, até o momento não foram registrados pontos de alagamento na cidade. As chuvas intensas que atingiram a capital paulista hoje já causaram a queda de 92 árvores, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Além disso, houve um chamado para desmoronamento, mas felizmente não houve vítimas. Essa é a segunda vez consecutiva que a cidade enfrenta fortes chuvas. Ontem, os Bombeiros receberam chamados para 200 quedas de árvores e 11 pontos de alagamentos. Também foram registradas regiões com falta de luz e um chamado para queda de marquise no Parque Ibirapuera, o que levou ao fechamento do parque durante a tarde de ontem e a manhã de hoje. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as chuvas são resultado de áreas de instabilidade formadas pelo calor e entrada da brisa marítima. Essa instabilidade deve continuar nas próximas horas na cidade de São Paulo.

