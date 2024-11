Chuva forte em SP faz F1 adiar sessão classificatória para domingo

A Fórmula 1 alterou a programação do Grande Prêmio de São Paulo, no autódromo de Interlagos, após as chuvas torrenciais que atingiram a capital na tarde deste sábado (2). A sessão classificatória – definição da ordem de largada na corrida – que ocorreria hoje à tarde, foi remarcada para as 7h30 (horário de Brasília) de domingo (3). Depois, ocorrerá o GP de São Paulo, com início programado para às 12h30.

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰ After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Após as condições em São Paulo hoje, foi tomada a decisão de não prosseguir com a qualificação devido à baixa visibilidade, água parada na pista e luz fraca", disse em nota conjunta a Federação Internacional de Automobilismo e a Fórmula 1 (organizadora do circuito mundial).

As fortes chuvas em São Paulo começara meia hora antes da tomada de tempo em Interlagos. O início da sessão classificatória, prevista inicialmente para às 15h deste sábado (3) foi adiada várias vezes por 15 minutos, após verificação da pista pelo safety-car. Após 1h30 de atraso, os organizadores optaram por adiar a sessão para domingo (3).

