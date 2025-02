Chuva intensa continuará em São Paulo até quarta-feira

Defesa Civil decidiu no último domingo (2) prorrogar o gabinete de crise, intensificando a vigilância no estado, especialmente na faixa leste paulista

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão do tempo aponta para chuvas isoladas, especialmente no período da tarde e à noite



Os temporais que têm afetado a região Sudeste do Brasil, com foco em São Paulo, devem persistir até a próxima quarta-feira (5). Em resposta à situação, a Defesa Civil do estado decidiu no último domingo (2) prorrogar o gabinete de crise, intensificando a vigilância no estado, especialmente na faixa leste paulista, onde as chuvas têm sido intensas.

As áreas mais impactadas incluem o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, além da capital e da região metropolitana de São Paulo, sem esquecer da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. A previsão do tempo aponta para chuvas isoladas, especialmente no período da tarde e à noite, em decorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, aumentando o risco de inundações e deslizamentos.

Alertas foram emitidos pela Defesa Civil para diversas cidades, incluindo São Paulo, o ABC paulista, Franco da Rocha, Guarujá e Santos. Para esta segunda-feira (3) a expectativa é de um dia com sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 20°C e 27°C. Na terça-feira (4), o clima deve continuar abafado, com chuvas semelhantes às do dia anterior.

Na quarta-feira (5), a previsão é de uma diminuição nas chuvas, embora o dia comece nublado e com chuvas esparsas. A partir de quinta-feira (6), as pancadas de chuva devem ocorrer em menor intensidade. Já na sexta-feira (7), e no sábado (8), não há previsão de chuvas na capital, mas o calor deve se manter.

Além das chuvas em São Paulo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para uma onda de calor no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas podem ultrapassar em até 5°C a média histórica, alcançando até 43°C em algumas regiões. Esse calor intenso pode se espalhar para outros estados do Sul e do Centro-Oeste, aumentando a preocupação com as condições climáticas.

Publicado por Victor Oliveira