Chuva no RS: Rio Guaíba ultrapassa cota de inundação, e água invade o Cais Mauá

O Rio Guaíba, em Porto Alegre, ultrapassou na tarde desta quinta-feira (2) a cota de inundação, atingindo 3,14 metros, acima do limite de 3 metros. Em resposta, a prefeitura fechou as comportas de contenção para evitar inundações na região central da cidade. Mesmo assim, a água transbordou para o Cais Mauá, uma seção do porto fluvial da capital gaúcha. A Defesa Civil orientou moradores próximos ao Guaíba, em Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul, a evacuarem e buscarem abrigos públicos ou locais seguros. Essa situação se enquadra em um contexto mais amplo de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, decretada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) após fortes chuvas que resultaram em pelo menos 21 mortes e 21 pessoas desaparecidas.

Mais de 67 mil pessoas foram afetadas e 147 municípios enfrentam transtornos como inundações e deslizamentos de terra. O governo federal e estadual mobilizaram recursos e ações de ajuda às áreas atingidas, incluindo a antecipação de pagamentos do Bolsa Família e a construção de hospitais de campanha para enfrentar os desafios decorrentes das enchentes.

