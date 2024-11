Chuva ou sol? Veja previsão para o primeiro dia de aplicação do Enem

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (3/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os estudantes de boa parte do país devem enfrentar um dia de prova chuvoso.

As regiões Norte, Centro-Oeste e pequena porção do Sudeste e Sul devem registrar um domingo com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas em zonas isoladas.

No Nordeste, com exceção de Aracaju, as capitais devem registrar máximas acima dos 30°C. Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Recife podem ter chuvas em pontos isolados. Já em Fortaleza, Teresina e São Luís, o dia será marcado com sol forte e muita nuvens, com máximas de 31°C, 38°C e 33°C, respectivamente.

Os estudantes do Norte enfrentarão um dia de prova com máximas acima dos 30 °C e possibilidade de pancadas de chuva e trovão.

A chuva estará presente também no Centro-Oeste. Nas capitais Cuiabá, Goiânia e Distrito Federal, o domingo será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Em Campo Grande, o dia será nublado, também com chuvas e trovoadas.

No Sudeste, boa parte de Minas Gerais e São Paulo pode registrar chuvas ao decorrer do dia. A previsão aponta para céu limpo e sol forte no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No Sul, as temperaturas vão ficar abaixo da média em comparação com o restante do país. Curitiba terá máxima de 23°C, Florianópolis 28°C e Porto Alegre 29°C. Na região, também haverá muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas.

Enem

Os estudantes vão retornar no próximo domingo (10/11) para o segundo dia do Enem. O último dia do exame se desdobra em 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, juntamente com 45 questões de matemática e suas tecnologias.

Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para realizar as provas no primeiro dia, e 4 horas e 30 minutos no segundo dia.