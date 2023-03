Chuva provoca seis mortes no Maranhão e deixa 33 municípios em situação de emergência

As fortes chuvas que atingem o Maranhão desde a semana passada provocaram seis mortes e deixaram 33 municípios em situação de emergência. Além disso, os temporais causaram deslizamentos e deixaram várias famílias desabrigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 450 famílias estão desabrigadas e 520 desalojadas. Uma das cidades mais afetadas pelas chuvas é Santa Luzia do Tide, onde foi registrado um deslizamento de terra deixou duas vítimas fatais. Em Açailândia, um veículo carro foi arrastado por um enxurrada e três pessoas morreram. Já em Arame, uma mulher voltou à residência após um deslizamento e foi eletrocutada. Ainda segundo os Bombeiros, foram registrados rompimentos em pontos de açude nas cidades de Barra do Corda e Santo Antônio dos Lopes, que causou alagamentos em algumas regiões. Segundo o governo, equipes da Defesa Civil Estadual estão atuando nas regiões mais afetadas, “prestando auxílio às famílias e apoio às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil das prefeituras”. O órgão está monitorando outras cidades que também registraram estragos em decorrência das chuvas. Equipes dos Bombeiros, prefeituras, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) realizam operação com o objetivo de ajudar as vítimas no interior do Estado. Segundo o governo, foram enviadas 1.450 cestas básicas, 870 garrafões de água e 600 colchões. Além disso, restaurantes populares dos municípios atingidos devem oferecer marmitas para a população.

