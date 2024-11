Chuvas deixam mais de 14 mil imóveis sem energia na Grande São Paulo

Mais de 14 mil imóveis, incluindo residências e estabelecimentos comerciais, estão sem energia na manhã deste domingo (3), na região metropolitana de São Paulo, conforme informações da Enel. Na capital, mais de 10 mil clientes estão enfrentando a falta de eletricidade. Ainda não se sabe se entre os imóveis afetados estão escolas que aplicarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), programado para começar às 13h30. A situação é preocupante, especialmente para os estudantes que dependem da energia para se prepararem para a prova. No sábado (2), a cidade de São Paulo foi atingida por chuvas que provocaram alagamentos. Às 20h, o número de imóveis sem energia havia subido para 51,5 mil, segundo a companhia.

O Corpo de Bombeiros recebeu 21 chamados relacionados a incidentes até as 18 horas daquele dia. Para este domingo, a previsão é de que ocorram chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos fortes. As condições climáticas devem se intensificar nos próximos dias, com temperaturas variando entre 22°C e 27°C, o que pode agravar ainda mais a situação. No mês anterior, um apagão significativo afetou 3,1 milhões de clientes e levou vários dias para ser solucionado, aumentando a pressão sobre a distribuidora de energia, que está sob investigação do governo federal. A situação atual levanta preocupações sobre a capacidade da Enel em lidar com emergências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira