Chuvas e frente fria se aproximam da região Sudeste

A previsão do tempo para esta terça-feira (10) alerta para chuvas intensas em várias regiões do Brasil. A cidade de São Paulo amanheceu sob chuva, conforme previsto, e essa condição deve persistir ao longo do dia. O estado de São Paulo, juntamente com Rio de Janeiro e Minas Gerais, está sob a influência de um sistema de baixa pressão atmosférica combinado com uma frente fria, resultando em precipitações frequentes e volumosas. A região metropolitana de São Paulo deve permanecer em alerta para chuvas intensas, que podem causar transtornos.

No sul do país, o Paraná já registrou acumulados superiores a 200 mm em algumas áreas entre sábado e domingo, e a previsão é de que as chuvas fortes continuem. Santa Catarina, especialmente o Vale do Itajaí, também deve se preparar para precipitações significativas. No Nordeste, áreas do oeste do Maranhão, norte do Tocantins, leste do Pará e boa parte do Amazonas podem enfrentar chuvas mais fortes e frequentes. O mapa de chuvas indica que dezembro será um mês chuvoso, com destaque para a região Sudeste, que deve se preparar para um período de instabilidade climática nesse final de ano.

As temperaturas variam pelo país, com a máxima em São Paulo não ultrapassando os 25ºC, uma queda em relação aos dias anteriores. Porto Alegre também registra 25ºC, enquanto Campo Grande chega a 32ºC e Cuiabá a 34ºC. Manaus deve atingir 29ºC. Apesar das chuvas, algumas áreas do Brasil mantêm temperaturas mais elevadas, o que pode favorecer a continuidade das precipitações. No Sudeste, os sistemas atmosféricos continuam a provocar instabilidades, mantendo o clima chuvoso e as temperaturas amenas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA