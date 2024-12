Chuvas em Santa Catarina causam alagamentos, adiam vestibular e obrigam moradores a deixar suas casas

Santa Catarina enfrentou neste sábado (7) um dia marcado por intensas chuvas, resultando em alagamentos e enxurradas em diversas localidades. Aproximadamente 200 pessoas foram forçadas a deixar suas residências, embora não tenham sido registrados feridos ou fatalidades. Em Bom Retiro, cerca de 50 casas foram impactadas, levando à evacuação de aproximadamente 200 moradores.

Joinville também sofreu com as consequências das chuvas, que provocaram alagamentos e a necessidade de adiar as provas do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC. A Defesa Civil, que havia emitido um alerta amarelo (perigo potencial) na sexta-feira (6), elevou a situação para alerta laranja (perigo) neste sábado, em resposta à previsão de chuvas severas.

As áreas mais atingidas incluem o extremo oeste, o litoral norte, o planalto norte e o Vale do Itajaí, onde os acumulados de chuva podem alcançar até 250 mm. Essa quantidade de precipitação eleva o risco de deslizamentos de terra e inundações. No litoral sul e na Grande Florianópolis, as previsões indicam volumes menores, de até 80 mm, mas ainda assim com risco moderado.

A Defesa Civil do Estado orienta a população a evitar áreas propensas a alagamentos e encostas instáveis. Além disso, é recomendado que qualquer sinal de trincas no solo ou nas paredes seja imediatamente reportado às autoridades competentes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de grande perigo para as regiões central e norte de Santa Catarina, devido ao potencial de alagamentos e deslizamentos.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA