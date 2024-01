Chuvas em São Paulo deixam duas pessoas mortas; menino de seis anos foi levado pela enxurrada

As chuvas que atingiram São Paulo na madrugada deste sábado, 13, causaram a morte de pelo menos duas pessoas, sendo uma delas um menino de seis anos que foi levado pela enxurrada na região metropolitana. A tragédia aconteceu em Juquitiba, na Estrada das Marrecas. O corpo da criança foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que também registrou outra morte em São Bernardo do Campo. Nesse caso, um homem de 48 anos faleceu devido a um deslizamento de terra. Além disso, uma pessoa está desaparecida após o carro em que ela estava ser arrastado por uma enxurrada em Parelheiros, zona sul de São Paulo. A situação na região metropolitana de São Paulo é preocupante. Neste sábado, o Corpo de Bombeiros atendia a 49 chamados para quedas de árvores e 30 chamados para enchentes.

Esses incidentes são resultado da intensa onda de calor que assola a cidade, que, por sua vez, tem causado escassez de aparelhos de ar-condicionado no mercado. A falta desses equipamentos tem sido atribuída à alta demanda causada pelas altas temperaturas. É importante ressaltar a necessidade de precaução e cuidado durante períodos de chuvas intensas, como o que tem sido observado recentemente em São Paulo. A população deve estar atenta aos riscos de enchentes, deslizamentos de terra e arrastamentos, buscando abrigo seguro e evitando áreas de risco. Além disso, é fundamental que as autoridades estejam preparadas para lidar com essas situações, garantindo a pronta resposta e o apoio necessário às vítimas.

Na sexta-feira, 12, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas nos próximos dias em áreas do Sudeste do Brasil. De acordo com a previsão, a combinação de calor, alta umidade do ar e um cavado em níveis médios e baixos da atmosfera vai potencializar as áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chuva forte pode causar volumes significativos em alguns pontos, especialmente na faixa litorânea, leste e região do Vale do Paraíba em São Paulo, sul/sudoeste e Zona da Mata em Minas Gerais, e no centro-sul do Rio de Janeiro. Segundo a previsão do Inmet, existe a possibilidade de volumes diários em torno de 100 milímetros em áreas do litoral de São Paulo e da divisa dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, de forma localizada. O Inmet também alertou sobre as fortes chuvas no litoral de São Paulo. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo o estado, e alertou sobre a possibilidade de temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento.